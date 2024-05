Ascolti tv, la Conference non affossa Giordano. Sciarelli battuta da Rai1

Ascolti tv ieri 29 maggio 2024: Chi l'ha visto? cala a 1.6 milioni di spettatori per il 9,2% di share e si fa superare dal film di Rai1

TV8 si piazza al primo posto negli ascolti tv del mercoledì con la partita Olympiacos-Fiorentina per la finale di Conference League. L'incontro è stato seguito da 2.948.000 spettatori con il 15.7% di share. Segue L'isola dei Famosi su Canale 5 con 2.000.000 spettatori per il 14.1% di share. Terzo posto per Mancino naturale su Rai1, che ha incollato al video 2.115.000 spettatori pari all’11.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 29 maggio 2024 per le altre reti: Déjà vu – Corsa contro il Tempo su Rai2 con 877.000 spettatori (4.8%), Chi l'ha visto? su Rai3 con 1.616.000 spettatori (9.2%). Nella precedente puntata Federica Sciarelli aveva interessato 1.713.000 spettatori (9.6%). Dolittle su Italia 1 con 950.000 spettatori (4.9%), Fuori dal coro su Rete 4 con 738.000 spettatori (4.9%). In questa puntata Mario Giordano ha nuovamente risposto alla polemica mossa dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo il servizio in cui si denunciava un'emergenza sicurezza nella Capitale. La scorsa settimana il programma aveva chiuso con 757.000 spettatori (5%). Inside D-DAY 1944-2024 su La7 con 456.000 spettatori (3.1%), Broken City sul Nove con 235.000 spettatori (1.3%).