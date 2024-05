Ascolti tv, Floris e Berlinguer calano con Schlein e Conte: allarme voto

Ascolti tv ieri 28 maggio 2024: in calo anche E' sempre Cartabianca a 704mila spettatori per il 4,8% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv del martedì con l'ultima puntata de Il Volo - Tutti per uno, che ha incollato al video 2.933.000 spettatori pari al 20.2% di share. Segue Rai1 con Pretty Woman, che ha appassionato 2.564.000 spettatori pari al 14.9% di share. Medaglia di bronzo per Le Iene su Italia 1 con 1.603.000 spettatori per l'11.1% di share. Nella precedente puntata la coppia Gentili-Angioni aveva raggiunto 1.572.000 spettatori (10.7%). Alessandro Borghese 4 ristoranti su TV8 con 346.000 spettatori (1.8%), Caos sul Nove con 294.000 spettatori (1.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 28 maggio 2024 per le altre reti: Il giorno sbagliato su Rai2 con 855.000 spettatori (4.4%), Donne sull'orlo di una crisi di nervi su Rai3 con 639.000 spettatori (3.8%). La scorsa settimana Piero Chiambretti aveva ottenuto 481.000 spettatori (2.8%).

Ma i dati che destano più interesse sono quelli dei due talk: E' sempre Cartabianca su Rete 4 con ospite la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, fa 704.000 spettatori (4.8%). Martedì scorso Bianca Berlinguer aveva chiuso con 703.000 spettatori (4.9%). Di Martedì su La7 con ospite il leader del M5S Giuseppe Conte ha raggiunto 1.296.000 spettatori (7.8%). La scorsa settimana Giovanni Floris aveva interessato 1.372.000 spettatori (8.4%).

Due performance che non fanno ben sperare i due leader del Centrosinista che si presentato alle prossime elezioni europee con la speranza di aumentare i propri consensi. E se i dati degli ascolti tv rappresentano un piccolo test in vista delle urne, Conte e Schlein non hanno avuto un buon riscontro.