Ascolti tv, Rai1 con Alberto Angela vince contro Canale 5: Hunziker battuta

Ascolti tv ieri 27 maggio 2024: Rai1 vince la prima serata (23.37% di share). Canale 5 si ferma al 15,37%

A causa dello sciopero dei dipendenti Nielsen non sono disponibili i dati per i singoli programmi ma solo per fasce orarie. Analizzando la prima serata Rai1, che ieri ha trasmesso Pompei – Le Nuove Scoperte, possiamo quindi dedurre che Alberto Angela ha vinto con 4.630.000 spettatori per il 23,37% di share.

Canale 5, che aveva in programmazione la seconda puntata di Io Canto Family con Michelle Hunziker alla conduzione, segue con 3.049.000 spettatori per il 15,37% di share. Rai2, che il lunedì ospita Da Vicino Nessuno è Normale di Alessandro Cattelan, cala a 826.000 spettatori per il 4.16% di share.