Rai, Marco Liorni e L'Eredità allargata: nuovo progetto di viale Mazzini. E Domenica In...

Rai, Marco Liorni saluta Italia Sì. L'Eredità 'allargata'

Italia Sì, il programma ideato e condotto da Marco Liorni, andrà in onda sabato 25 maggio per la sua ultima puntata. Stagionale. Ma forse anche assoluta visto che, secondo Dagospia "non tornerà il prossimo settembre".

Il motivo? Marco Liorni "sarà infatti impegnatissimo nel preserale di Rai1, forte degli ascolti record condurrà nuovamente "L'Eredità" che rispetto allo scorso anno dovrebbe guadagnare due mesi di programmazione e tornare in onda già il 3 novembre".

E il buco che si andrebbe a creare nel sabato pomeriggio sabato pomeriggio di Rai1? "Il Direttore Intrattenimento DayTime Angelo Mellone starebbe lavorando a uno spazio informativo, dedicato al mondo crime e alla cronaca, condotto da una giornalista del Tg1 in quota centrodestra".

Rai, Domenica In di Mara Venier cambia, Fialdini-Rai1 contrordine

Dal sabato alla domenica. Anzi la Domenica In. Che dovrebbe vedere ancora in conduzione Mara Venier. Con qualche aggiustamento sul programma. Sempre secondo Dago, "vorrebbe cambiare e rafforzare lo storico contenitore, evitando troppe interviste a nomi in arrivo dalla sua rubrica telefonica - scrive Giuseppe Candela - Venier vorrebbe inserire nella prima ora di trasmissione uno spazio di attualità ben strutturato e con opinionisti di peso. A cui far seguire le sue interviste cuore a cuore". Sempre secondo queste indiscrezioni, contrariamente alle ultime voci (che la davano verso Rai3), Francesca Fialdini dovrebbe restare su Rai1 con il programma (by Endemol) Da noi... a ruota libera.

