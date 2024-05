Anna Tatangelo cancella tutti i post su Instagram. Giallo (e due ipotesi)

Anna Tatangelo coach a Io Canto Generation con Michelle Hunziker

Anna Tatangelo a "Io canto Family", lo spin di off di "Io canto Generation" partito lunedì 20 maggio in prime time su Canale 5 con Michelle Hunziker al comando (e la visita di Gerry Scotti che ha fatto l'in bocca al lupo alla conduttrice svizzera e, secondo alcuni osservatori, avrebbe lanciato una frecciatina ad Antonella Clerici).

Ma i fans della cantante (due volte sul podio di Sanremo in carriera) se da un lato sono felici di averla vista protagonista nel programma Mediaset dove è caposquadra (assieme a Iva Zanicchi, Fausto Leali, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta), dall'altro si stanno chiedendo come mai sui social (quasi 2 milioni di follower Instagram) siano spariti tutti i post e sia cambiata la sua immagine del profilo. La pagina è vuota.

Anna Tatangelo cancella tutti i post su Instagram. Le ipotesi

Il motivo? Mistero. C'è chi ha temuto un attacco hacker che avesse portato a cestinare ogni foto, video, della Tatangelo. Tutto azzerato, comprese le dediche al figlio Andrea D’Alessio e al fidanzato Mattia Narducci.

Anche se la maggioranza propende per un'altra ipotesi ricordando che la mossa social di cancellare i post dal profilo Instagram e aggiornare la foto profilo viene usata spesso dagli artisti (americani in primis) per introdurre nuovi progetti musicali in arrivo.

Dunque, se così fosse, cresce l'attesa per scoprire una nuova canzone, album o idee artistica di Anna Tatangelo.