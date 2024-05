Gerry Scotti da Michelle Hunziker... quella frecciatina ad Antonella Clerici

Gerry Scotti da Michelle Hunziker a Io Canto Family, frecciatina ad Antonella Clerici

Debutto su Canale 5 per Io Canto Family lunedì 20 maggio (2.491.000 spettatori e 16.93, serata vinta sul fronte ascolti tv dalla fiction di Rai1 Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo con 3.443.000 spettatori pari al 19.42%) con Michelle Hunziker che ha ricevuto la gradita visita di Gerry Scotti.

Il conduttore de La ruota della Fortuna le ha fatto il suo 'in bocca al lupo' e prima di lasciare l'amica e collega, le ha detto: "Mi sono inventato un titolo, potrebbe essere un format, ‘Ti lascio una trasmissione'. Guarda che è bello". Frase che secondo molti era un riferimento ad Antonella Clerici e al programma da lei condotto, Ti lascio una canzone, andato in onda su Rai1 dal 2008 al 2015.

Gerry Scotti è stato conduttore di Io Canto, format originale che poi nel corso degli anni ha portato ad idee di altri spin off Mediaset di successo come Io Canto Generation e con Io canto Senior che potrebbe prima o poi partire. Antonella Clerici dal canto suo ha condotto il format canoro ‘rivale' sulla Rai, nato come Ti lascio una canzone fino al 2015 (passando poi all'evoluzione con The Voice). La conduttrice della tv di Stato in un'intervista passata a Il Corriere della Sera aveva detto: “Tutto è iniziato quando facevo Ti Lascio Una Canzone e loro hanno portato Io Canto. Dopo nulla, poi io ho preso The Voice e loro hanno ripreso Io Canto, che per anni era stato fermo. Mi auguro almeno che questi programmi vengano trasmessi in periodi diversi, perché non sarebbe un bel servizio per il pubblico“.

E ora questa battuta di Gerry Scotti che, come si diceva, è parsa una frecciatina alla Clerici.