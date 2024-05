Belen-Stefano De Martino insieme su Canale 5? Bomba. Pier Silvio Berlusconi...

Belen e Stefano De Martino su Canale 5? Il sogno di Pier Silvio Berlusconi con l'aiuto di Maria De Filippi. Rumor

Pier Silvio Berlusconi ha superato la Rai negli ascolti tv, non vuole terreno ora che la concorrenza di Discovery a Mediaset e viale Mazzini si preannuncia sempre più serrata con l'arrivo di Amadeus in autunno sul Nove. Ecco perchè, secondo il settimanale Di Più Tv, l'ad del Biscione «punta a portare in prima serata una coppia clamorosa: Belen e Stefano De Martino». Gli ex coniugi nuovamente insieme su Canale 5, in prima serata? Una suggestione bomba (che prometterebbe numeri altrettanti esplosivi sl terreno dell'Auditel) quella del magazine edito da Cairo. Concretamente però non è semplice pensare al colpo.

Stefano De Martino è un uomo di punta Rai (restando a questa primavera col successo di Stasera tutto è possibile su Rai2), ancor più dopo l'addio di Amadeus: dall'access prime time alle voci su prima serata e anche in ottica Festival di Sanremo (dove però in ottica 2025 resta in pole position Carlo Conti), secondo alcuni rumor. E Belen dal canto suo tornerebbe a Mediaset? Per la soubrette argentina si era parlato anche di Ballando con le Stelle su Rai 1 (anche se negli ultimi giorni la pista potrebbe essersi raffreddata, qui le voci).

La carta vincente? L'asso nella mancia di Pier Silvio Berlusconi per un'operazione che pare degna di mission impossible? «Il cardine delle manovre è proprio lei, Maria De Filippi, perché ha un rapporto saldo sia con Stefano che con Belen», spiega Di Più Tv.

Già nel 2016 i due condussero in coppia Pequenos Gigantes, durante la loro prima separazione, "e anche in quel caso la mediazione di Maria De Filippi fu fondamentale, tanto che poi si sono ritrovati anche nella vita", racconta il settimanale diretto da Osvaldo Orlandini.

