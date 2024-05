Sei tifoso della Juventus? Paghi meno Dazn. Abbonamento scontato, ecco come

Sei tifoso della Juventus? Paghi meno Dazn. Abbonamento scontato di 60 euro, ecco come

DAZN e la Juventus: arriva un'offerta per i supporter bianconeri che potranno seguire tutte le partite di serie A della loro squadra del cuore sull'app con lo sconto se... Vediamo i dettagli dell'offerta

Dazn e i tifosi della Juventus, abbonamento scontato

Da martedì 21 maggio fino a giovedì 30 maggio – seguendo le diverse fasi di vendita applicate dal club – i tifosi che hanno acquistato un abbonamento allo stadio per la stagione 2024-2025 della Juventus attraverso i canali ufficiali del club abbonamenti.juventus.com/it e che non sono clienti DAZN, potranno sottoscrivere un abbonamento al piano annuale DAZN Standard con pagamento in un’unica soluzione al prezzo speciale di 299,00 € - pari a 25,00 € al mese - anziché al prezzo di listino in vigore di 359,00 € con un risparmio complessivo di 60€. I tifosi che hanno acquistato un abbonamento allo stadio per la stagione 2024-2025 della Juventus attraverso i canali ufficiali del club https://abbonamenti.juventus.com/it e che hanno un abbonamento Standard attivo, potranno contattare il servizio clienti DAZN per scoprire le promozioni attivabili sul loro account.