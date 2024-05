Finley, il pop punk italiano is back: "Killer con Rose Villain? Una goduria la sua voce sul nostro tappeto di chitarre"

Finley è uscito Pogo Mixtape Vol.1: "Il disco più Finley di tutti"

"Ci abbiamo messo vent'anni per fare il disco più Finley di tutti". Ecco a voi Pogo Mixtape Vol.1 nuovo album di inediti (by Warner Music Italy) della band nata a Legnano nel 2002 e che ha segnato la storia del pop punk italiano. Squadra che vince non si cambia: Pedro (Marco Pedretti, the voice), Ka (Carmine Ruggiero alla chitarra), Dani (Danilo Calvio alla batteria) e Ivan (Ivan Moro al basso).

Nel 2017 Armstrong, poi due anni dopo l'album dal vivo We Are Finley e ora si è tornati in studio con Pogo Mixtape Vol.1. Cosa aspettarci? "E' una mischia violenta, aggressiva e bellissima in cui siamo riusciti a condensare un po' tutto quello che è il nostro mondo, contaminato da 14 meravigliosi artisti, alcuni dei quali avevamo il poster in camera, mentre altri avevano il nostro", raccontano ad Affaritaliani.it.

"Sono incontri generazionali, generi diversi che vanno a confluire nel nostro mondo ed è un grandissimo orgoglio. Siamo veramente felici che questo viaggio inizi. In realtà era partito un paio di anni fa quando avevamo iniziato a pensare al progetto - spiega la band ad Affari - Adesso finalmente sta vedendo la luce, non vediamo l'ora che tutto il nostro pubblico e anche nuove persone si avvicinino al nostro progetto con degli occhi magari diversi. E che queste canzoni vengano portate live"

Finley (foto Simone Paccini)



Finley verso il live al Forum di Assago

Già, il live. C'è una data da circoletto rosso per i fans dei Finley: "Il 16 di ottobre al Forum di Assago". Ma non solo. "Ovunque in giro per l'Italia..."

Quattordici artisti che hanno partecipato a Pogo Mixtape Vol.1. Un album in cui "siamo riusciti a unire da J-Ax a Rose Villain, i Pancreas, i Ministri, Ludwig, Fasma, Naska... personaggi che magari possono sembrare lontanissimi, in realtà hanno trovato tutti un filo conduttore grazia magari anche al nostro sound. Ognuno ha portato la sua quota di punk, di locura e di follia all'interno del nostro nuovo album"

Finley: "Killer con Rose Villain? Una goduria la sua voce sul nostro tappeto di chitarre"

La canzone che più incarna il nuovo album? I Finley ne citano due. Numero uno. "Killer con Rose Villain rappresenta benissimo il nostro mondo a livello sonoro. Il nostro impatto e la nostra idea di musica rapportata al 2024. La voce di Rose è stata una goduria da sentire sul nostro tappeto di chitarre". Lei che "era una cantante di una band punk rock, I Villain. E ha dato sfogo al suo background venendo a fare il pezzo con noi".

Finley - KILLER feat. Rose Villain

Il secondo brano? "Perdonaci racconta quello che eravamo, siamo a saremo. Ovvero, ragazzi. Sentirsi ragazzi per sempre. E 'perdonaci' è un sintomo generazionale, di tutte le generazioni che si sentono in colpa di aver fatto errori, aver sbagliato qualcosa. Ma in realtà quando ci si sente ragazzi non si sbaglia mai se si segue quello che ti dice il cuore". E questo brano "è molto rappresentativo, ci emoziona ogni volta che lo suoniamo. Rappresenta anche per certi versi quello che la società vorrebbe da noi. Ancora oggi ci riproponiamo a 38-39 anni e siamo ancora 'i ragazzi'. Però al tempo stesso ci vogliono adulti e questa contrapposizione, questo 'cortocircuito' fa vivere la nostra generazione, quella dei Millenials, in una sorta di precarietà. Questo filo sottolissimo che ti condiziona per certi versi... Ma ormai siamo abituati"

E poi... guarda la video-intervista di Affaritaliani.it ai Finley





Finley, "Pogo Mixtape Vol. 1", tracklist

1. GOONIES × J-AX

2. PORNO × NASKA (2023)

3. KILLER × ROSE VILLAIN

4. PERDONACI x DARI

5. F.A.Q. x DIVI FROM MINISTRI

6. FUORI DI TESTA x WALLS

7. BLOCKBUSTER x BAMBOLE DI PEZZA

8. A ME PIACE IL PUNK ROCK x LUDWIG

9. I MIEI AMICI x PUNKREAS

10. BUD SPENCER X FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

11. POLITICALLY CORRECT x BENJI (2023)

12. DIVENTERAI UNA STAR x LA LA LOVE YOU (2006)

13. ELETTROSHOCK x SETHU

14. HAI PAURA DEL BUIO? x FASMA