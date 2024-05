Francesca Fagnani-Belve ecco dove andrà in onda il prossimo autunno

Belve di Francesca Fagnani una primavera trionfale per gli ascolti tv di Rai2

Francesca Fagnani è stata la grande protagonista di questa primavera televisiva: le sue Belve hanno dominato gli ascolti tv (media share sopra all'11% su Rai2) e il programma (prodotto da Fremantle) viene considerato ormai un vero cult del piccolo schermo.

LEGGI ANCHE - Sei tifoso della Juventus? Paghi meno Dazn. Abbonamento scontato, ecco come

Francesca Fagnani e Belve tornano in autunno, ecco dove

Da qui le voci delle scorse settimane con l'ipotesi di ritorno a Warner Bros Discovery (su un Nove sempre più agguerrito che attende Amadeus) e addirrittura anche qualche suggestione legata a La7 di Urbano Cairo.

LEGGI ANCHE - Gerry Scotti da Michelle Hunziker... quella frecciatina ad Antonella Clerici

Ma non se ne farà nulla. Secondo quanto riporta Dagospia, la Rai si tiene stretta la sua conduttrice e Belve tornerà in autunno su Rai2 in prima serata per un nuovo ciclo di puntate.

LEGGI ANCHE - Belen-Stefano De Martino insieme su Canale 5? Bomba. Pier Silvio Berlusconi...