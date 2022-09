Ascolti TV ieri 29 settembre 2022: boom per Dritto e Rovescio, GF VIP stabile

Ascolti TV ieri 29 settembre 2022: il programma di approfondimento di Del Debbio chiude con 1.1 milioni di spettatori per il 7,8% di share

Rai1 vince ancora negli ascolti TV della prima serata grazie a Imma Tataranni - Sostituto Procurato, che ha appassionato 4.257.000 spettatori pari al 24.8% di share. Il Grande Fratello VIP su Canale 5 si piazza al secondo posto con 2.495.000 spettatori pari al 19.5% di share. Molto più distante Dritto e Rovescio su Rete 4 con 1.144.000 spettatori e il 7,8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 29 settembre 2022 per le altre reti: TG2 Post su Rai2 con 608.000 spettatori (3.1%), Official Secrets – Segreto di stato su Rai3 con 711.000 spettatori (3.8%), Giuseppe Giacobazzi – Gran varietà su Italia 1 con 824.000 spettatori (4.8%), Piazzapulita su La7 con 903.000 spettatori (6.2%), Spider-Man – Homecoming su TV8 con 269.000 spettatori (1.6%) e Maschi contro femmine sul Nove con 331.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 29 settembre 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 29 settembre 2022 nell'access prime time con Soliti ignoti – Il ritorno con 4.321.000 telespettatori e il 20,73% di share. Seguono poi sulle altre reti: Striscia la notizia su Canale 5 con 3.941.000 telespettatori (18,90%), Blob su Rai 3 con ha 966.000 spettatori (5,10%), Via dei Matti n.0 con 888.000 spettatori (4,45%) e Il cavallo e la torre con 1.427.000 (6,94%), NCIS: New Orleans su Italia 1 con 1.076.000 telespettatori (5,20%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.069.000 di spettatori (5,23%) nella prima parte e 1.092.000 spettatori (5,23%) nella seconda, Otto e mezzo su La7 con 1.739.000 telespettatori (8,35%).