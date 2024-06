Ascolti tv, Merlino finalmente esulta. Pomeriggio 5 al 18% senza Matano

Ascolti tv ieri 3 giugno 2024: Ore 14 si conferma con 855mila spettatori per l'8,1% di share

Pomeriggio Cinque senza la concorrenza de La Vita in Diretta inizia la settimana in crescita a 1.321.000 spettatori (18%) nella prima parte e 1.041.000 spettatori (13%) nella seconda parte (I Saluti a 1.110.000 e il 12.2%). Nella precedente puntata Myrta Merlino aveva ottenuto 1.206.000 spettatori (15%) nella prima parte e 1.122.000 spettatori (13.2%) nella seconda parte (I Saluti a 1.039.000 e l’11.2%).

Alberto Matano nell'ultima puntata de La Vita in Diretta andata in onda lo scorso venerdì dopo aver presentato il team che lavora al programma si era poi rivolto al pubblico con queste parole: "Voglio ringraziare voi per questo affetto, questo amore che mi dimostrate, qui e fuori da qui. Sono passate dalla prima 964 puntate, tutte di fila in questi cinque anni. E allora mi rimane da dirvi: buona estate, sarò ancora qui a settembre in diretta solo per voi".

Stabile anche Ore 14 con 885.000 spettatori (8.1%). Alla fine della scorsa settimana Milo Infante aveva ottenuto 905.000 spettatori (8%).