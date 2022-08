Ascolti TV ieri 30 agosto 2022: Fuori dal Coro torna e stacca gli altri talk

Ascolti TV ieri 30 agosto 2022: il talk di Giordano apre la stagione con 940mila spettatori per l'8,4% di share

Rai1 vince anche martedì negli ascolti TV con il film Per sempre la mia ragazza, visto da 2.285.000 spettatori pari al 16.1% di share. La prima puntata de La Mantide su Canale 5 è più staccata con 1.124.000 spettatori per l'8.2% di share. Fuori dal Coro ritorna su Rete 4 con 940.000 spettatori e l'8.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 30 agosto 2022 per le altre reti: Un’Ora Sola Vi Vorrei su Rai2 con 887.000 spettatori (5.8%), Fast and Furious su Italia 1 con 909.000 spettatori (6.2%), l'esordio di #Cartabianca su Rai3 con 862.000 spettatori (6.6%), In Onda – Prima Serata su La7 con 528.000 spettatori (3.6%), Inferno di cristallo su TV8 con 309.000 spettatori (2.1%), Ex sul Nove con 379.000 spettatori (2.8%).

Ascolti TV ieri 30 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 è nuovamente primo anche negli ascolti TV ieri 30 agosto 2022 nell'access prime time con 3.376.000 spettatori con il 20.4% di share. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.409.000 spettatori (14.5%), N.C.I.S. New Orleans su Italia 1 con 979.000 spettatori (5.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 978.000 spettatori (6%) e Un Posto al Sole con 1.282.000 spettatori (7.7%), Controcorrente su Rete 4 con 876.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 974.000 spettatori (5.9%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 944.000 spettatori (5.7%).