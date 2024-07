Ascolti tv, Rai2 vince l'oro con lo scherma. Filorosso e In Onda scendono al 3,5% di share

Ascolti tv ieri 30 luglio 2024: complice la concorrenza delle Olimpiadi, calano In Onda (3,45%) e Filorosso Revolution (3,5%)

Ieri è stata una grande giornata per lo sport italiano alle Olimpiadi 2024 di Parigi e di conseguenza per Rai2, che trasmette in chiaro le gare dei nostri atleti. Il secondo canale grazie alla medaglia d'oro nella spada a squadre femminile arriva a 3.357.000 spettatori pari al 19% di share. Seguono poi le repliche di Ciao Darwin su Canale 5 con 1.598.000 telespettatori pari al 14.32% di share. Terzo posto per Sophie Cross Verità nascoste su Rai1 con 1.156.000 spettatori pari al 7.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 30 luglio 2024 per le altre reti: Filorosso Revolution su Rai3 con 437.000 spettatori (3.5%). Nella puntata di esordio Federico Ruffo aveva raggiunto 490.000 spettatori (4,1%). Le Iene presentano - Inside su Italia 1 con 810.000 spettatori (7.2%), Delitti ai Caraibi - Debiti di sangue su Rete 4 con 542.000 spettatori (3.8%), In Onda in prima serata su La7 con 534.000 telespettatori (3.45%), Quattro matrimoni in Italia su TV8 con 293.000 spettatori (1.8%), Rocky II sul Nove con 236.000 spettatori (1.7%).