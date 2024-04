Ascolti tv, Del Debbio sfonda il tetto del 7% di share e batte Formigli

Ascolti tv ieri 4 aprile 2024: Piazzapulita arriva a 866mila spettatori per il 6,2% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv del giovedì con Se potessi dirti addio, che ha appassionato 3.158.000 spettatori con il 17.7% di share. La replica di Purché finisca bene - La fortuna di Laura su Rai1, si piazza al secondo posto con 2.096.000 spettatori pari all’11.6% di share. In terza posizione c'è L'uomo dei ghiacci - The Ice Road su Rai2 con 1.375.000 spettatori pari al 7.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 4 aprile 2024 per le altre reti: Splendida cornice su Rai3 con 970.000 spettatori (5.7%), Kingsman: Secret Service su Italia 1 con 1.118.000 spettatori (6.2%), Dritto e rovescio su Rete 4 con 1.097.000 spettatori (7.4%). La scorsa settimana Paolo Del Debbio aveva ottenuto 942.000 spettatori (6.9%). Piazzapulita su La7 con 886.000 spettatori (6.2%). Nella precedente puntata Corrado Formigli aveva raggiunto 729.000 spettatori (5.5%). 2012 su TV8 con 357.000 spettatori (2.2%), Only Fun Comico Show sul Nove con 731.000 spettatori (4%).