Ascolti TV ieri 7 maggio 2023: Controcorrente perde ancora terreno

Ascolti TV ieri 7 maggio 2023: Controcorrente chiude con una media del 3,3% di share e un picco di 630mila spettatori

Rai1 è al primo posto negli ascolti TV con Un Passo dal Cielo 7, che ottiene 3.604.000 spettatori pari al 20.9% di share. Segue Che Tempo Che Fa su Rai3 con 2.200.000 spettatori pari all’11.5% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo arriva a 1.320.000 spettatori pari al 9.8% di share. Terzo posto per Canale 5 lo Show dei Record – Remix con 1.655.000 spettatori e il 10.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 7 maggio 2023 per le altre reti: la prima visione di Crossword Mysteries – Abracadavere su Rai2 con 744.000 spettatori (3.9%), Le Iene presentano: Inside su Italia 1 con 906.000 spettatori (5.5%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 460.000 spettatori (3.3%), Harry, ti presento Sally… su La7 con 328.000 spettatori (1.8%), il pre gara del GP Miami di Formula 1 con 559.000 spettatori (2.9%), Little Big Italy in replica sul Nove con 423.000 spettatori (2.3%).

Ascolti TV ieri 7 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 resta salda al primo posto negli ascolti TV ieri 7 maggio 2023 anche nell'access prime time con Affari Tuoi, che arriva a 4.605.000 spettatori per il 24.2% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.714.000 spettatori (14.4%), Controcorrente su Rete 4 con 586.000 spettatori (3.3%) nella prima parte e 630.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 728.000 spettatori (3.9%).