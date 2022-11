Ascolti TV ieri 8 novembre 2022: DiMartedì 1° talk, batte Giordano e Berlingue

Ascolti TV ieri 8 novembre 2022: DiMartedì è il primo talk con 1.3 milioni di spettatori per il 7,8% di share

Rai1 vince gli ascolti TV della prima serata di ieri con Divorzio a Las Vegas, che ha divertito 2.552.000 spettatori pari al 14.2%. Diritto di Opporsi su Canale 5 si piazza al secondo posto con 1.670.000 spettatori pari all’11.5% di share. Le Iene su Italia 1 ottengono la medaglia di bronzo grazie a 1.228.000 spettatori con il 9.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 8 novembre 2022 per le altre reti: Il Collegio 7 su Rai2 con 885.000 spettatori (4%), CartaBianca su Rai3 con 994.000 spettatori (6.2%), Fuori dal Coro su Rete 4 con un a.m di 902.000 spettatori (6.5%), diMartedì su La7 con 1.308.000 spettatori (7.8%) mentre diMartedì Più con 470.000 spettatori (6.8%), l’ultima puntata di Pechino Express su TV8 con 657.000 spettatori (3.8%) e Outlander – L’ultimo vichingo sul Nove con 365.000 spettatori (2.1%).

Ascolti TV ieri 8 novembre 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma prima rete anche negli ascolti TV ieri 8 novembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che ottiene 4.723.000 spettatori con il 22.6% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.343.000 spettatori (16%), NCIS su Italia 1 con 1.085.000 spettatori (5.2%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.291.000 spettatori (6.3%), Stasera Italia su Rete 4 con 934.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 878.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.769.000 spettatori (8.4%).