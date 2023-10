Ascolti tv, Maggioni ringrazia Minniti. La crisi di Israele vale il 9,2%

Ascolti tv ieri 8 ottobre 2023: Monica Maggioni sfonda il 9% grazie alla crisi di Israele

La puntata di ieri di In Mezz'Ora è stata incentrata sull'attacco a sorpresa di Hamas ad Israele. Per commentare la situazione in Medioriente e gli scenari futuri la conduttrice Monica Maggioni ha invitato in trasmissione tra gli altri il giornalista Maurizio Molinari, Paolo Mieli e l'ex ministro degli Interni, Marco Minniti.

In Mezz'Ora Speciale arriva quindi a 1.101.000 spettatori (9.2%). Il Mondo di In Mezz’Ora ottiene 763.000 spettatori (7.5%). Settimana scorsa Maggioni nella prima parte del programma aveva raggiunto 821.000 spettatori (7.1%), seguito da Il Mondo di In Mezz’Ora con 593.000 (6%).