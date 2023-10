Ascolti tv, Maggioni ringrazia Bonaccini e Fedriga. In Mezz'Ora vola alto

Ascolti tv ieri 1 ottobre 2023: la conduttrice Maggioni festeggia un +1,1% rispetto alla scorsa domenica

Monica Maggioni anche questa domenica torna con un nuovo appuntamento di In Mezz'Ora, programma di cui ha preso la conduzione dopo l'addio alla Rai di Lucia Annunziata. Ieri hanno partecipato alla puntata Stefano Bonaccini e Massimiliano Fedriga, rispettivamente presidenti delle Regioni di Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

In Mezz'ora cresce negli ascolti tv ieri 1 ottobre 2023 arrivando a 821.000 spettatori (7.1%) mentre Mondo di In Mezz’Ora segna 593.000 spettatori (6%). La scorsa settimana Monica Maggioni aveva raggiunto 763.000 spettatori (6.4%) e 565.000 spettatori (5.1%) con Il Mondo di In Mezz’Ora.

Ascolti tv, Paola Perego e Simona Ventura: bene Citofare Rai2

Da segnalare il ritorno in video di Paola Perego che con Simona Ventura conduce Citofonare Rai2. Il debutto della terza edizione nella fascia della domenica mattina rimane stabile con 4.2% di share, presentazione al 3.6%, nonostante il traino del 2.5% di share con 149.000 telespettatori.