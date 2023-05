Ascolti TV ieri 9 maggio 2023: nemmeno Champions ed Eurovision fermano Floris

Ascolti TV ieri 9 maggio 2023: DiMartedì chiude con oltre 1 milione di spettatori e il 5,6% di share

Canale 5 vince negli ascolti TV di ieri sera con la partita Real Madrid-Manchester City di Champions League con 5.020.000 spettatori pari al 23.2% di share. Secondo posto per Rai1 con la replica della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, che ha appassionato 2.298.000 spettatori pari al 16.2% di share. Medaglia di bronzo per Le Iene su Italia 1 con 1.393.000 spettatori pari al 9.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 9 maggio 2023 per le altre reti: la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest su Rai2 con 1.824.000 spettatori (8.6%), CartaBianca su Rai3 con 800.000 spettatori (4.5%), Fuori dal Coro su Rete 4 con un a.m. di 772.000 spettatori (5.1%), diMartedì su La7 con 1.016.000 spettatori (5.6%) e DiMartedì Più con 336.000 spettatori (5.2%), Quattro Matrimoni su TV8 con 290.000 spettatori (1.6%), Non Stop sul Nove con 345.000 spettatori (1.7%).

Ascolti TV ieri 9 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 vince anche negli ascolti TV ieri 9 maggio 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 4.497.000 spettatori con il 22.7% di share. Affari Tuoi arriva a 4.913.000 spettatori con il 22.1% di share. Seguono sulle altre reti: Striscina la Notizina su Canale 5 con 3.502.000 spettatori (17.3%), la presentazione dell’Eurovision Song Contest su Rai2 con 676.000 spettatori (3.5%), NCIS su Italia 1 con 1.394.000 spettatori (6.6%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.233.000 spettatori (6.1%), Stasera Italia su Rete 4 con 723.000 spettatori (3.6%) nella prima parte e 696.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.476.000 spettatori (6.8%).