Ascolti Tv, immagini choc sul coronavirus, Formigli non decolla

Le immagini impressionanti trasmesse da Corrado Formigli in apertura di Piazza Pulita, con il video choc dei pazienti di Cremona in terapia intensiva a causa del coronavirus, non aiutano gli ascolti della trasmissione su La7.

Su Rete4 Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio è stato visto da 1.199.000 spettatori (6%), battendo Piazza Pulita di Formigli e i suoi 1.104.000 spettatori con uno share del 5.6%.

Su Rai3 Mezz’ora in più – Speciale Coronavirus condotto da Lucia Annunziata si è fermato a soli 783.000 spettatori (3.3%).

Le immagini trasmesse da Formigli sono la prova televisiva che demolisce la sciocchezza circolata in queste settimane: che il coronavirus altro non sia che un'influenza un pizzico più aggressiva.



IL SERVIZIO DI PIAZZA PULITA