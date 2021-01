Ascolti tv, Inter-Milan stravince. Floris batte Berlinguer, Giordano in coda

Ascolti tv: stravince il prime time Inter-Milan col 27,8%. Floris batte Bianca Berlinguer

La partita di Coppa Italia Inter-Milan, trasmessa ieri da Rai1, è stato di gran lunga il programma più visto della prima serata tv, con 7.780.000 spettatori e il 27.8% di share. Al secondo posto, su Canale 5 'Daydreamer - Le Ali del Sogno', con 2.122.000 spettatori e il 9.2% di share. Terzo posizione su Rai2, per 'Stasera Tutto è Possibile' con 1.951.000 spettatori e l'8.7% di share.

A seguire nel prime time su La7 'DiMartedì', che nella puntata di ieri che ha ospitato il leader della Lega Matteo Salvini, ha intrattenuto 1.357.000 spettatori, registrando il 5.7%, come la scorsa settimana. Il talk show di Giovanni Floris batte anche questa settimana 'Cartabianca' di Bianca Berlinguer su Rai3, che ha raccolto 1.257.000 spettatori, raggiungendo il 5.5%. Ancora lontano 'Fuori dal Coro' di Mario Giordano su Rete 4 con 1.020.000 spettatori, 5.2%. Infine 'Tutte contro lui' sul Nove (481.000 spettatori, share 1.9%) e 'Un Natale di cioccolato' su Tv8 (417.000 spettatori, share 1.6%).

Access prime time e preserale: Striscia raggiunge il 14,4%. Vittoria Rai con 'L'Eredità'

In access prime time, sospesi i 'Soliti Ignoti' (causa partita), 'Striscia la Notizia' su Canale 5 ha ottenuto 4.131.000 spettatori e il 14.4% di share. Vittoria di Rai1 nel preserale con 'L'Eredità' che ha registrato 5.451.000 spettatori e il 24.4% di share, mentre su Canale5 'Caduta Libera' ha totalizzato 3.913.000 spettatori e il 18.1% di share. In seconda serata, il programma più visto è stato 'Porta a Porta' su Rai1, con 705.000 spettatori e l'8.6% di share. Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.