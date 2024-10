Ascolti tv, Italia-Belgio? Gol da 7 milioni su Rai1. Formigli-Del Debbio, chi ha vinto la sfida dei talk show

Ascolti tv ieri 10 ottobre 2024: Dritto e Rovescio ottiene 832mila spettatori per il 5,8% di share

Rai1 stravince negli ascolti tv con la partita Italia-Belgio di Nations League, che ha incollato al video 7.095.000 spettatori pari al 33.4% di share. Segue Endless Love su Canale 5 con 2.378.000 spettatori per il 14% di share. Terza posizione per Le Iene presentano - Inside su Italia 1 con 847.000 spettatori per il 7.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 10 ottobre 2024 per le altre reti: L'altra Italia su Rai2 con 276.000 spettatori (1.6%), Donne sull'orlo di una crisi di nervi su Rai3 con 770.000 spettatori (4.6%), Dritto e rovescio su Rete 4 con 832.000 spettatori (5.8%). La scorsa settimana Paolo Del Debbio aveva raggiunto 932.000 spettatori (6.5%). Piazzapulita su La7 con 830.000 spettatori (6.1%). Nella precedente puntata Corrado Formigli aveva ottenuto 1.222.000 spettatori (8.8%). L'amore bugiardo - Gone Girl su TV8 con 355.000 spettatori (2.2%), Only Fun Comico Show sul Nove con 552.000 spettatori (3.3%).