Ascolti tv, Chi l'ha Visto? cala a sorpresa. Fuori dal Coro con gli abusivi al 5,9% di share

Ascolti tv ieri 9 ottobre 2024: Sciarelli cala a 1.6 milioni di spettatori per il 10,3% di share

Canale 5 conquista la prima posizione negli ascolti tv con la prima puntata di Io Canto Generation, che ha appassionato 2.458.000 spettatori per il 18.1% di share. Segue Il Principe di Roma su Rai1 con 1.994.000 spettatori pari all’11.4% di share. Chi l’ha visto? su Rai3 cala inaspettatamente a 1.612.000 spettatori per il 10.3% di share. La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva ottenuto 1.693.000 spettatori (11.1%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 9 ottobre 2024 per le altre reti: The Good Doctor su Rai2 con 762.000 spettatori (4.2%), FBI: Most Wanted su Italia 1 con 845.000 spettatori (5.1%), Fuori dal Coro su Rete 4 con la sua inchiesta settimanale sui ladri di case arriva a 784.000 spettatori (5.9%). Nella precedente puntata Mario Giordano aveva chiuso con 856.000 spettatori (6.6%). La prima puntata di Una Giornata Particolare su La7 con Aldo Cazzullo ha interessato 1.199.000 spettatori (7.3%), 4 Ristoranti su TV8 con 533.000 spettatori (2.9%).