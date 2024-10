Ascolti tv, Floris ringrazia Santoro: il suo ritorno vale l'8,9% di share. Berlinguer battuta

Ascolti tv ieri 8 ottobre 2024: DiMartedì cresce a 1.5 milioni di spettatori per l'8,9% di share

Temptation Island vale il primo posto negli ascolti tv per Canale 5 con 3.381.000 spettatori per il 23.9% di share. Segue Nato il sei ottobre su Rai1 con 2.093.000 spettatori pari all'11.2% di share. Terzo posto per Di Martedì su La7 con il ritorno di Michele Santoro tra gli ospiti fissi arriva a 1.509.000 spettatori e l’8.9% di share. La scorsa settimana Giovanni Floris aveva raggiunto 1.329.000 spettatori (7.7%).

Per quanto riguardi gli ascolti tv ieri 8 ottobre 2024 per le altre reti: The floor - Ne rimarrà solo uno su Rai2 con 843.000 spettatori (5%), Le ragazze su Rai3 con 782.000 spettatori (4.2%), Killer Elite su Italia 1 con 917.000 spettatori (5.7%), E' sempre Cartabianca su Rete 4 con 734.000 spettatori (5.2%). Nella precedente puntata Bianca Berlinguer aveva interessato 753.000 spettatori (5.2%). X Factor 2024 - Bootcamp su TV8 con 677.000 spettatori (4.1%), Best Weekend sul Nove con 308.000 spettatori (1.6%).