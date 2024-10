Ascolti tv, lo speciale di Mentana insidia Quarta Repubblica

Ascolti tv ieri 7 ottobre 2024: lo speciale del Tg La7 sull'attacco del 7 ottobre raggiunge 840mila spettatori (4,54%)

Ieri è stata la giornata dedicata al ricordo dell'attacco di Hamas a Israele che ha scatenato la violenta reazione di Tel Aviv e la conseguente invasione di Gaza. Quarta repubblica su Rete 4 ha ospitato una delle donne rapite dal gruppo terroristico il 7 ottobre 2023 e ha raggiunto 801.000 telespettatori per il 5.69% di share. La scorsa settimana Nicola Porro aveva interessato 763.000 spettatori (5.6%). A breve distanza si piazza Enrico Mentana, che con il suo Speciale Tg La7 - L'orrore di un anno arriva a 840.000 telespettatori per il 4.54% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 7 ottobre 2024 per le altre reti: Canale 5 si piazza al primo posto negli ascolti tv del lunedì con il Grande Fratello, che ha incollato al video 2.293.000 telespettatori per il 18.45% di share. Brennero su Rai1 chiude la stagione con 2.782.000 telespettatori per il 16.18% di share. Terzo posto per Lucy su Italia 1 con 1.040.000 telespettatori per il 6.45% di share. Seguono poi Lo Spaesato su Rai2 con 897.000 telespettatori (5.17%), Lo stato delle cose su Rai3 con 631.000 telespettatori (3.96%). Nella prima puntata Massimo Giletti aveva raggiunto 840.000 spettatori (5.4%). Il giustiziere della notte su TV8 con 502.000 telespettatori (2.86%), Femmine contro maschi sul Nove con 510.000 telespettatori (3.19%).