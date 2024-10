Ascolti tv, Amadeus vola al 9,3% di share grazie a...Che tempo che fa di Fabio Fazio

Ascolti tv ieri 6 ottobre 2024: Che Tempo che fa di Fazio e Le Iene, i numeri

La Rai celebra i suoi primi 100 anni di vita su Rai1 con il programma Cento condotto da Carlo Conti, che ha interessato 3.078.000 spettatori con il 19,2% di share. Segue La rosa della vendetta su Canale 5 con 2.278.000 spettatori con il 13,9% di share.

Le Iene su Italia 1 viaggiano forte con 1.291.000 spettatori (9.7%). Nella prima puntata Max Angioni aveva raggiunto 1.239.000 spettatori (10.3%). Veronica Gentili è stata ancora assente a causa della morte del padre.

Che tempo che fa - dalle 20:32 alle 22:18 - apre la nuova stagione in calo rispetto a quella precedente ma con un ottimo 1.790.000 spettatori (e un 9.3% che fa volare il programma del Nove negli ascolti tv). Fabio Fazio per la prima puntata ha avuto tra i suoi ospiti Amadeus e Damiano David, che ha presentato il suo primo singolo. La scorsa edizione il programma sul Nove aveva iniziato con 2.100.000 spettatori (10.5%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 6 ottobre 2024 per le altre reti: 911 su Rai2 con 728.000 spettatori (3.7%), Presa diretta su Rai3 con 968.000 spettatori (5.3%). La scorsa domenica Riccardo Iacona aveva incollato al video 1.158.000 spettatori (6.8%). Zona Bianca su Rete 4 con 529.000 spettatori (3.9%). La scorsa settimana Giuseppe Brindisi aveva ottenuto 745.000 spettatori (6%). Il momento di uccidere su La7 con 349.000 spettatori (2.2%), Spider-Man: Far from Home su TV8 con 343.000 spettatori (2.1%).