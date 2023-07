Ascolti tv, la regina Sciarelli perde quasi il primato. Zona Bianca in calo

Ascolti tv, i dati della prima serata: testa a testa tra Chi l'ha visto? e Il Sapore del successo, la spunta Sciarelli

Nella serata di ieri, mercoledì 12 luglio 2023, su Rai1 Il sapore del successo ha conquistato 1.856.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale5 The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo ha incollato davanti al video 1.398.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rai2 Delitti in Paradiso è la scelta di 1.060.000 spettatori (7.1%), mentre l’episodio in replica arriva a 790.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 Freedom Summer segna 573.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? Speciale intrattiene 1.831.000 spettatori pari al 13.4% (presentazione a 1.491.000 e il 10.1%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 792.000 spettatori (7.4%). Su La7 Atlantide Album raggiunge 301.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 la replica di Name That Tune – Indovina la Canzone ottiene 390.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Una notte al museo 2 – La fuga interessa 279.000 spettatori (2%). Sul 20 Acts of Violence è scelto da 497.000 spettatori (3.4%). Su RaiMovie Quando le mani si sfiorano è visto da 243.000 spettatori con l’1.7%.