Ascolti tv: In Onda Estate (con Giuseppe Conte) stravince sul Filorosso di Manuela Moreno

Ascolti tv, Rai1 vince in prime time con Un Cuore, due Destini. Canale 5 ko. Battiti live porta Italia 1 sul podio

Nella serata di ieri, martedì 11 luglio 2023, Rai1 ha vinto gli ascolti tv del prime time con la miniserie thriller franco-belga "Un Cuore, due Destini" che ha conquistato 2.014.000 spettatori pari al 13.4%. Battuta Canale 5 con il film Ti Presento Sofia (Fabio De Luigi e Michela Ramazzotti - che ha anche vinto il Premio Flaiano per la miglior interpretazione femminile - nel cast) che convince 1.563.000 spettatori pari all’11% di share. Ottimo podio in musica per Italia 1 e Battiti Live a quota 1.741.000 spettatori pari al 14.8% (presentazione di 10 minuti: 1.330.000 – 8.5%).

Ascolti tv, In Onda Estate stravince (con Giuseppe Conte): La7 batte il Filorosso di Manuela Moreno su Rai 3

Bene La7: In Onda Estate condotto da Marianna Aprile e Luca Telese con ospite Giuseppe Conte porta alla tv di Urbano Cairo (che nelle scorse ore ha presentato i nuovi palinsesti di La7, "Doppio Gramellini. Ho scelto Parenzo a L'aria che tira perché...": qui l'intervista ad Affaritaliani.it) 919.000 spettatori con uno share che sfonda il muro del 6% (per la precisione 6.2%). Vinta la sfida con Filorosso su Rai3 (che aveva tra gli ospiti il politologo Alessandro Campi, Riccardo Molinari della Lega, Vladimir Luxuria e Alessandra Viola): il programma condotto da Manuela Moreno ha totalizzato 458.000 spettatori pari ad uno share del 3.6% (presentazione di 30 minuti: 642.000 – 4.1%).

Ascolti tv, Temptation Island in replica fa volare anche La5

Su Rai2 CSI Vegas è stato visto da 666.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Rete4 Delitto ai Caraibi ottiene 473.000 spettatori con il 3.4% di share. Molto bene su La5 con la replica di Temptation Island che piace a 321.000 spettatori con il 2.8%.

Sul Nove Avamposti – Nucleo Operativo fa 304 .000 spettatori con il 2%, nel primo episodio, e 261.000 spettatori con il 3.1%, nel secondo episodio in replica. Chiude Tv8 Chi con chi Vuole Sposare Mia Mamma O… a 280.000 spettatori con il 2%.