Ascolti tv, La7 quinta rete in prime time a ottobre 2023 con il 5,7% di share

Eccellenti ascolti nel mese di ottobre 2023 per La7 che con il 5,7% di share in prime time (20.30/22.30) è al quinto posto assoluto davanti a Rete4 (4,78%) e Rai2 (3,97%).

Nella giornata (07.00/02.00) la Tv del Gruppo Cairo Communication si attesta al 4%. I contatti medi giornalieri sono 9,9 milioni che complessivamente nel mese raggiungono quota 33 milioni di spettatori.

Risultati importanti anche sui target pregiati. Con il 9,9% nella giornata e con il 13,3% in prime time la Rete diretta da Andrea Salerno è, infatti, al secondo posto sul pubblico laureato. Posizione confermata anche dall’11,6% in prime time anche sul pubblico alto spendente, dietro solo a Raiuno.

Nel mese di ottobre si segnalano inoltre ottimi risultati sul fronte web, con un totale di 92 milioni di visualizzazioni di pagina (+33% vs sett-2023 e +128% vs ott-2022) e 34 milioni di browser sui siti e app del network La7 (+97% vs sett-23 e + 175% vs ott-22).

Per quanto riguarda i contatti video generati su siti e app La7 e sui canali Youtube si contano 77,1 milioni di video views complessive (+41% vs set-23 e +31% vs ott-22).

Sui social sono 6,7 milioni i follower dei profili di La7 e dei suoi programmi su Facebook, Twitter, Instagram e TikTok.

In continua crescita anche i podcast La7 con 400mila ascolti in un mese (+31% rispetto a set-23 e +34% vs ott-22).