Ascolti tv, Le Iene tornano col 10,1%. Floris batte Berlinguer e Giordano

Ascolti tv martedì 5 ottobre

Ascolti tv ieri sera, vittoria di Rai1 nel prime time con la serie 'Morgane – Detective geniale' che è stata seguita da 3.544.000 telespettatori raggiungendo uno share del 16,8%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Luce dei tuoi occhi' che ha ottenuto 3.100.000 telespettatori e uno share del 16%. Terzo posto per la prima puntata di 'Le Iene' in onda su Italia1 che è stata seguita da 1.555.000 telespettatori, (share del 10,1%).



Fuori dal podio su La7 'DiMartedì' ha totalizzato 1.252.000 telespettatori e uno share del 6,32% mentre su Rai3 '#Cartabianca' è stata vista da 945.000 telespettatori pari a uno share del 4,9%. Su Retequattro 'Fuori dal coro' ha interessato 818.000 telespettatori (share del 4,93%) mentre su Nove il film 'Tutte contro lui – The Other Woman' è stato visto da 385.000 telespettatori (share dell'1,8%).

Chiudono gli ascolti del prime time Rai2 con 'Voglio essere un mago!' visto da 373.000 telespettatori pari a uno share dell'1,94% e Tv8 con il film 'Sotto Assedio – White House Down', seguito da 358.000 telespettatori pari a uno share dell'1,8%.

Ascolti tv access prime time martedì 5 ottobre

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.844.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.048.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 780.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.139.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.267.000 spettatori (5.6%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.641.000 spettatori (6.9%).



Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.228.000 individui all’ascolto (5.3%), nella prima parte, e 1.034.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.784.000 spettatori (%7.5). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 293.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 423.000 spettatori con l’1.8%. Su La5 Uomini e Donne segna 444.000 spettatori con il 2%( Finale: 307.000 – 1.3%). Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 383.000 spettatori con l’1.6%.