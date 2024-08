Ascolti tv, Parigi 2024: Jacobs medaglia d'oro su Rai2 (fa più di Rai1 e Canale 5 messe assieme)

Ascolti tv, Parigi 2024: Marcell Jacobs medaglia d'oro su Rai2 in prime time domenica 4 agosto 2024

Gli ascolti delle Olimpiadi continuano a dominare il prime time televisivo. Le gare di atletica leggera andate in onda domenica 4 agosto 2024 in prime time su Rai2 - con la finale dei 100 metri che ha visto un grande Marcell Jacobs quinto in 9''85 - hanno infatti conquistato il gradino più alto del podio con 4.699.000 telespettatori pari al 29,32% di share.

Ascolti tv, Mina Settembre su Rai 1 e Segreti di famiglia su Canale 5 salgono sul podio Auditel di domenica 4 agosto 2024

Secondo gradino del podio per la replica su Rai1 di della serie 'Mina Settembre' che ha totalizzato 1.353.000 telespettatori e uno share del 10,2% di share. Terzo posto per Canale 5 con la serie 'Segreti di famiglia' che è stata vista da 1.326.000 telespettatori (share del 10,29%).

Fuori dal podio su Rai3 'Report' è stato seguito da 609.000 telespettatori (share del 4,53%) mentre su Italia1 'TILT – Tieni il tempo' di Enrico Papi ha realizzato 537.000 telespettatori e uno share del 5,16%.

Su Retequattro il film 'La battaglia di Hacksaw Ridge' ha interessato 414.000 telespettatori (share del 3,49%) mentre su La7 il film 'Un marito per Cinzia' ha totalizzato 405.000 telespettatori raggiungendo uno share del 2,94%. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con 'Italia’s Got Talent' visto da 324.000 telespettatori (share del 2,36%) e Nove con 'Little Big Italy' seguito da 238.000 telespettatori (share dell'1,70%).