Ascolti tv, Porro con il 6,6% batte Saviano. L'esperto di camorra viene superato anche da Monica Setta (6,1%)

Ascolti tv ieri 9 settembre 2024: Storie di donne al bivio arriva a 837mila spettatori per il 6,1% di share

Rai1 stravince nella gara degli ascolti tv con la partita Israele-Italia di Nations League. La partita degli Azzurri è stata vista da 6.645.000 spettatori pari al 33.9% di share. Segue Il diavolo veste Prada su Canale 5 con 2.085.000 spettatori per il 12.4% di share. Suo gradino più basso del podio si piazza invece Greenland su Italia 1 con 1.089.000 spettatori per il 6.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 9 settembre 2024 per le altre reti: Storie di donne al bivio su Rai2 con 837.000 spettatori (6.1%), Insider - Faccia a faccia con il crimine su Rai3 con 746.000 spettatori (4.3%). Nella prima puntata Roberto Saviano aveva chiuso con 785.000 spettatori (5.22%). Quarta repubblica su Rete 4 con 842.000 spettatori (6.6%). La scorsa settimana Nicola Porro aveva interessato 825.000 spettatori (7.18%). In viaggio con Barbero - Il Caso Matteotti su La7 con 868.000 spettatori (4.4%), Un amore senza fine su TV8 con 323.000 spettatori (1.9%), Il coraggio di essere Franco sul Nove con 250.000 spettatori (1.5%).