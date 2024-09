Ascolti tv, Iacona batte Brindisi con la corsa al riarmo: Presa diretta al 4,9% di share

Ascolti tv ieri 8 settembre 2024: la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2024 si ferma al 2,9% di share

Rai1 vince negli ascolti tv per la prima serata con Semplicemente Fiorella, che ha incollato al video 2.488.000 spettatori pari al 17.7% di share. Secondo posto per La Rosa della Vendetta su Canale 5, che arriva a 1.798.000 spettatori per l'11.6% di share. Terza posizione per Presa diretta su Rai3 con una puntata dedicata alla corsa al riarmo in Europa ottiene 839.000 spettatori per il 4.9% di share. Nella precedente puntata Riccardo Iacona aveva interessato 838.000 spettatori (5.8%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 8 settembre 2024 per le altre reti: la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2024 su Rai2 con il 2,9% di share, Motel Forest su Italia 1 con 433.000 spettatori (2.8%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 597.000 spettatori (4.8%). La scorsa settimana Giuseppe Brindisi aveva chiuso con 721.000 spettatori (6.3%). Eden – Un Pianeta da Salvare su La7 con 268.000 spettatori (2%), Italia’s Got Talent – Best Of su TV8 con 402.000 spettatori (2.5%), Little Big Italy sul Nove con 327.000 spettatori (2%).