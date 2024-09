Ascolti tv, In Onda boom con l'intervista a Maria Rosaria Boccia. Urbano Cairo festeggia

L'intervista di Luca Telese e Marianna Aprile a Maria Rosaria Boccia fa volare La7 negli ascolti tv di venerdì 6 settembre 2024: In Onda viene visto da 1.642.000 telespettatori e lo share della tv di Urbano Cairo supera ampiamente il muro del 9% toccando quota 9,3%. Terzo programma più visto della serata.

Ascolti tv, Francia-Italia va in gol su Rai1, Endless Love regala la medaglia d'argento a Canale 5

A vincere la competizione Auditel in prime time è l'Italia di Spalletti: che mette ko la Francia in Uefa Nations League con una grande rimonta e e fa gol negli ascolti tv con 5.567.000 telespettatori e uno share del 31,1% su Rai1. Secondo posto per Canale 5 con la telenovela turca 'Endless Love' che mantiene il suo zoccolo duro di fedelissimi e viene vista da 2.063.000 telespettatori per uno share del 12,9%.

Appena sotto al podio c'è Italia 1 il film 'Tre uomini e una gamba' diverte 777.000 telespettatori con uno share del 4,6%, lo stesso ottenuto dal film 'Guardia del corpo' che ha registrato un netto di 695.000.

Ascolti tv, Bake Off parte poco sopra al 2%

A seguire nella classifica degli ascolti tv. Su Rai 3 il film 'Spencer' guadagna 520.000 telespettatori (share 3,1%), mentre su Rai 2 le Paralimpiadi Parigi 2024 vengono seguite da 524.000 telespettatori e uno share del 2,8%, al pari de 'I delitti del BarLume - Sopra la panca' con 460.000 spettatori. Su Nove per la prima puntata di 'Bake Off Italia' sono stati 349.000 i telespettatori e lo share 2,1%.