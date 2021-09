Ascolti tv, Presa Diretta oltre il 5% batte Quarta Repubblica

Ascolti tv di lunedì 27 settembre

Ascolti tv ieri sera, “I bastardi di Pizzofalcone 3' in onda su Rai1 ha vinto la prima serata grazie a 4.458.000 telespettatori e al 21,46% di share. Su Canale5 'Grande Fratello Vip' ha ottenuto invece 2.828.000 telespettatori e il 19,14%, mentre Rai2 ha conquistato il terzo gradino del podio con 'Il giustiziere della notte' visto da 1.206.000 telespettatori pari al 5,44%. Quarto posto per Rai3 con 'Presa Diretta' che ha conquistato 1.186.000 telespettatori e il 5,37% di share, seguito da Italia1 con 'The Foreigner' che ne ha interessati 1.080.000 con il 5,08%.

Su Retequattro 'Quarta Repubblica' ha registrato 823.000 telespettatori e il 4,88% mentre Nove con 'Little Big Italy' ne ha totalizzati 361.000 con il 2% e La7 con 'Eden - Un pianeta da salvare', 363.000 con il 1,98%. Tv8 chiude la classifica degli ascolti del prime time con 'Creed - Nato per combattere', visto da 365.000 telespettatori pari all'1,82% di share.

Ascolti access prime time di lunedì 27 settembre

Nell'access prime time ha vinto Canale 5 con 'Striscia la Notizia', visto da 4.790.000 telespettatori pari al 19,77%, mentre Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il ritorno', ha ottenuto 4.620.000 telespettatori e il 19,05% di share. Su Rai2 Tg2 Post interessa 881.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.224.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Che Succede? è visto da 1.472.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole da 1.722.000 spettatori (7.1%).

Tra i talk, Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.010.000 individui all’ascolto (4.3%) nella prima parte e 889.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.643.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 291.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 434.000 spettatori (1.8%). Su La5 Uomini e Donne – dalle 19:51 alle 21:15 – arriva a 308.000 spettatori pari all’1.4% (Finale a 317.000 e l’1.3%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 347.000 spettatori (1.5%).

Nel preserale è Rai1 ad aggiudicarsi gli ascolti della fascia con 'L'Eredità' che ha totalizzato 4.241.000 telespettatori e il 24,53% di share contro i 2.893.000 e il 17,3% di 'Caduta libera!' su Canale 5.

Nel complesso alle reti Rai sono andate la prima serata, con 8.709.000 telespettatori e il 36,8% di share, e l'intera giornata con il 35,55% e 3.303.000 telespettatori. Ai canali Mediaset è andata la seconda serata con 4.273.000 telespettatori e il 39,73% di share.