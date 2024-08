Ascolti tv, Rai1 battuto dalla replica di Ciao Darwin. Filorosso Revolution supera Planet Earth

Ascolti tv ieri 20 agosto 2024: Filorosso Rivolution chiude con 516mila spettatori per il 4,97% di share

Ciao Darwin su Canale 5 si conferma tra i programmi preferiti dagli italiani con 1.572.000 telespettatori per il 15,17% di share. In calo invece Master Crimes su Rai1 con 1.676.000 telespettatori per il 11,93% di share. Segue poi My Spy su Italia 1 con 1.177.000 telespettatori per l'8,59% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 20 agosto 2024 per le altre reti: Negramaro Back Home - Ora so restare su Rai2 con 665.000 telespettatori (4,78%), Filorosso Revolution su Rai3 con 561.000 spettatori (4,97%), Planet Earth II Le Meraviglie Della Natura - Coste oceano su Rete 4 con 477.000 telespettatori (3,72%), Il maratoneta su La7 con 539.000 telespettatori (4,19%), Quattro matrimoni in Italia su TV8 con 448.000 telespettatori (3,27%), Il collezionista di ossa sul Nove con 407.000 telespettatori (3,31%).

Vola anche Monica Setta, al 4% di share, che con il suo “Storie di donne al bivio” ottiene oltre 400mila spettatori nella seconda serata di Rai Due. In attesa, il 27 agosto, del debutto in prima serata sul secondo canale di Viale Mazzini.