Ascolti Tv: flop dello speciale Quirinale Porta a Porta - Tg1. I dati

Ascolti tv sabato 29 gennaio 2022



Su Rai 1 è andato in onda Porta a Porta. Su Rai 2 FBI. Su Rai 3 La conferenza. Su Rete 4 007 – Il mondo non basta. Su Canale 5 C’è Posta per Te. Su Italia 1 Cattivissimo me 3. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 29 gennaio 2022?

Su Rai1 Porta a Porta – Tg1 Speciale ha conquistato 1.660.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle 21.30 alle 24.51, ha raccolto davanti al video 5.627.000 spettatori pari al 31.1% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da 1.173.000 spettatori (4.8%) e FBI International da 1.314.000 (5.6%). Su Italia 1 Cattivissimo Me 3 hanno intrattenuto 1.136.000 spettatori (4.9%).



Su Rai3 La Conferenza ha raccolto davanti al video 1.076.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Speciale Quarta Repubblica Quirinale totalizza un ascolto medio di 813.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 In Onda – Speciale Quirinale ha registrato 1.142.000 spettatori con uno share del 4.9%.

Su Rai 1 la prima puntata di PrimaFestival, in onda dalle 21.39 alle 21.47, è stata vista da 2.525.000 spettatori con il 10.3% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.501.000 spettatori con uno share del 18.6%.



Su Rai3 Le Parole interessa a 1.505.000 spettatori (6.2%). Su Italia 1 NCIS sigla il 5.1% con 1.224.000 spettatori. Su R 4 Controcorrente ha raccolto 637.000 telespettatori con il 2.8% nella prima parte e 832.000 (3.5%) nella seconda.