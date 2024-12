Ascolti tv, Rai1 disastro (La Prima alla Scala delude) poi il crollo. Stravince Canale5, domina Il Volo

Canale5 vince nettamente la sfida degli ascolti tv contro Rai1



Nella serata di ieri, sabato 7 dicembre, su Rai1 Cyrano, in onda dalle 22:24 alle 00:24, ha conquistato 402.000 spettatori pari al 3.3%. Su Canale5 la replica di Tutti per Uno – Capolavoro con Il Volo ha raccolto davanti al video 2.933.000 spettatori con uno share del 22.9%. Su Rai2 - si legge sul sito internet www.davidemaggio.it - S.W.A.T. è la scelta di 826.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 Sonic – Il film ha radunato 824.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 784.000 spettatori e il 5%. Su Rete4 Commando totalizza un a.m. di 738.000 spettatori (4.7%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.030.000 spettatori con il 6.2%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 405.000 spettatori (2.4%) e 4 Hotel 347.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 501.000 spettatori con il 3.4%. Sul 20 10.000 A.C. è seguito da .000 spettatori (%). Su Rai4 Legacy of Lies – Gioco d’inganni è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Sotto il segno del pericolo interessa .000 spettatori pari al %. Su RaiPremium Don Matteo 14 è visto da .000 spettatori e il %.

Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 4.183.000 spettatori con il 23.3%. Su Rai2 TG2 Post interessa 904.000 spettatori (5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.337.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Nuovi Eroi è seguito da 522.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 943.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 929.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 416.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove Chissà chi è ottiene un a.m. di 390.000 spettatori (2.2%) nella prima parte di 10 minuti e 688.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte dalla durata maggiore. Su Rai1, dopo la presentazione di 16 minuti (1.673.000 – 14.5%), la Prima alla Scala – La forza del destino, in onda dalle 18 alle 22:19, ha ottenuto un ascolto di 1.603.000 spettatori pari al 10.2%.



Leggi anche/ Siria, i ribelli islamisti hanno conquistato Damasco. L'esercito si arrende: “Il Paese è libero da Assad” - Affaritaliani.it