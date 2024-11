Ascolti tv, Canale5 batte Rai1. La semifinale di Tú Sí Que Vales supera Ballando con le Stelle

Ascolti tv, Italia1 doppia Rai2



Ascolti tv, Canale5 vince la sfida del sabato sera con Rai1.

Nella serata di sabato 9 novembre su Rai1 la settima puntata di Ballando con le Stelle ha conquistato 3.806.000 spettatori pari al 20.76% di share nel segmento Tutti in Pista e 3.359.000 spettatori pari al 24.36% dalle 21:14 all’1.10 (all’interno il TG1 delle 23:55 di pochi minuti:2.754.000 – 24.81%, nel dettaglio gli ultimi 10 minuti di Ballando in onda dall’1 all’1.10 hanno registrato 1.874.000 spettatori e il 30.71%). Su Canale5 – dalle 21:17 alle 0.58 – la semifinale di Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.538.000 spettatori con uno share del 25.07% (Buonanotte di 12 minuti: 1.278.000 – 21.76%).

Su Rai2 - si legge sul sito internet www.davidemaggio.it - 9-1-1 è la scelta di 546.000 spettatori pari al 2.96%. 9-1-1 Lone Star segna 525.000 spettatori con il 3.12%. Su Italia1 L’Era Glaciale 5 – In rotta di collisione ha radunato 806.000 spettatori (4.56%). Su Rai3 Chuck – The Bleeder La Vera Storia di Rocky Balboa raggiunge 180.000 spettatori e l’1.08%. Su Rete4 …Più forte ragazzi! totalizza un a.m. di 534.000 spettatori (3.16%). Su La7 In Altre Parole conquista 925.000 spettatori con il 5.26%. Su Tv8 4 Hotel sigla 199.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 392.000 spettatori con il 2.4% (replica di seconda serata: 184.000 – 2.8%).



