Ascolti tv, Suor Angela e Papa sbancano l'Auditel. Ma le chiese si svuotano...

Tra fiction e realtà: Che Dio ci Aiuti 6, Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente e Papa Bergoglio in persona hanno 'benedetto' gli ascolti tv di domenica 10 gennaio 2021. Suore, preti e il Pontefice sono stati i protagonisti sul terreno dell'Auditel. Se Rai 1 ha festeggiato i 5.513.000 di fedelissimi che hanno guardato le storie di Suor Paola (Elena Sofia Ricci) rinnovando il successo di una fiction che va avanti ormai da sei stagioni, sul fronte opposto, Mediaset ha mandato in campo Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente (di Daniele Luchetti) convincendo 2.614.000 spettatori. In pratica oltre 8 milioni di italiani sommando i due programmi. Senza dimenticare che in precedenza era andato in onda lo Speciale Tg5 – Intervista a Papa Francesco che aveva incuriosito 5.404.000 spettatori con il 19%.

Insomma, la Chiesa tira negli ascolti tv e non è neppure una novità: come dimenticare il clamoroso successo di Terence Hill nei panni di Don Matteo, o quanto siano affezionati gli italiani a classici come i film di Don Camillo e Peppone, piuttosto che Sister Act. Tanto per fare qualche esempio. Ma anche il caso di Tv2000: infatti il canale della Conferenza Episcopale Italiana nel cordo del primo lockdown aveva raddoppiato i suoi spettatori.

Gli italiani non hanno dunque smarrito la Fede in questi mesi di pandemia. Tutt'altro. Le Chiese però soffrono: le misure di prevenzione contro il Covid probabilmente hanno convinto molti credenti a non andare a Messa, preferendo seguire le celebrazioni in tv e streaming. Ma prima o poi il mondo tornerà a vivere con meno limitazioni e sicuramente anche le chiese si riempiranno di nuovo.