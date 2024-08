Ascolti tv, Techetchetè in crisi e Rai 1 perde il traino in prime time. Le ragioni

Ascolti tv, Techetchetè in crisi e Rai 1 perde il traino in prime time

Rai1 fatica in questi giorni nella fascia del prime time. Un calo che ovviamente era preventivabile vista la concorrenza (interna in free su Rai2) delle Olimpiadi. Ecco dunque numeri di share bassi con la fiction francese Sophie Cross – Verità Nascoste sotto all'8% martedì 30 luglio, piuttosto che l'8,3% delle repliche di Nero a metà il giorno precedente. Senza dimenticare Boomerissima di Alessia Marcuzzi (anch'esso in replica) all'8,7% sabato 27 luglio 2024 (da qui la decisione di sospenderlo) dopo il 12,1% della settimana precedente. Un po' meglio "Amore, cucina e curry" che ha superato il 10% (al 10,2%) giovedì 1 agosto e il classico "Dirty Dancing: Balli proibiti" che - mercoledì 31 luglio - si prende uno zoccolo duro di aficionados pronto a vederlo anche in una calda sera d'estate (12,5%).

Come si diceva pesa - tanto - la diretta delle Olimpiadi di Parigi 2024 su Rai 2 (con tante medaglie, gare caldissime e protagonisti attesi - a partire dalle stelle del nuoto Ceccon e Martineghi - in prima serata).

E anche il traino di Techetè che sta faticando. Programma cult da anni, che emoziona il pubblico riproponendo momenti indimenticabile dagli archivi Rai (70 anni di tv tra musica, sketch e protagonisti indimenticabili del piccolo schermo), ma in questi giorni un po' in difficoltà. Anche qua, ovviamente la concorrenza dei Giochi si fa sentire, oltre a quella di Paperissima Sprint su Canale 5 che tiene botta e in qualche caso ha sopravanzato i rivali di Rai 1. Vediamo i dati d'ascolto delle ultime due settimane, ricordando che le Olimpiadi di Parigi 2024 sono partite venerdì 26 luglio con la Cerimonia d'Apertura.

GIOVEDI' 1 AGOSTO 2024

Su Rai1 Techetchetè extra 1.821.000 spettatori con l’11%.

Su Canale5 Paperissima Sprint 1.858.000 spettatori con l’11.2%.

MERCOLEDI' 31 LUGLIO 2024

Su Rai1 Techetchetè Extra 1.849.000 spettatori con l’11.2%.

Su Canale5 Paperissima Sprint 2.091.000 spettatori con il 12.7%.

MARTEDI' 30 LUGLIO 2024

Su Rai1 Techetchetè extra 1.640.000 spettatori con il 9.4%

Su Canale5 Paperissima Sprint 2.195.000 spettatori con il 12.5%.

LUNEDI' 29 LUGLIO 2024

Su Rai1 Techetchetè 1.829.000 spettatori con l’11.1%.

Su Canale5 Paperissima Sprint 2.237.000 spettatori con il 13.5%.

DOMENICA 28 LUGLIO 2024

Su Rai1 Techetechetè 2.100.000 spettatori con il 14.3%.

Su Canale5 Paperissima Sprint 1.982.000 spettatori con il 13.5%

SABATO 27 LUGLIO 2024

Su Rai1 Techetechetè raduna 1.974.000 spettatori con il 14.8%.

Su Canale5 Paperissima Sprint a 1.851.000 spettatori con il 13.9%.

VENERDI' 26 LUGLIO 2024

Su Rai1 Techetechetè a 1.610.000 spettatori con il 10%).

Su Canale5 Paperissima Sprint 2.121.000 spettatori con il 13.3%

GIOVEDI' 25 LUGLIO 2024

Su Rai1 Techetechetè 2.320.000 spettatori con il 15.3%.

Su Canale5 Paperissima Sprint 2.776.000 spettatori con il 18.4%.

MERCOLEDI' 24 LUGLIO 2024

Su Rai1 Techetechetè 2.601.000 spettatori con il 16.6%.

Canale5 Paperissima Sprint 2.522.000 spettatori con il 16.1%.

MARTEDI 23 LUGLIO 2024

Su Rai1 Techetchetè 2.598.000 spettatori con il 16%.

Su Canale5 Paperissima Sprint 2.491.000 spettatori con il 15.4%.

LUNEDI' 22 LUGLIO 2024

Su Rai1 Techetchetè 2.786.000 spettatori con il 16.6%.

Paperissima Sprint 2.696.000 spettatori con il 16.1%.

DOMENICA 21 LUGLIO 2024

Techetè non andato in onda

SABATO 20 LUGLIO 2024

Su Rai1 Techetechetè 1.946.000 spettatori con il 16.3%

Su Canale5 Paperissima Sprint 1.916.000 spettatori con il 16%.

VENERDI' 19 LUGLIO 2024

Su Rai1 Techetechetè 2.133.000 spettatori con il 15.2%

Su Canale5 Paperissima Sprint 2.187.000 spettatori con il 15.7%.

GIOVEDI' 18 LUGLIO 2024

Su Rai1 Techetechetè 2.465.000 spettatori con il 16%

Su Canale5 Paperissima Sprint 2.666.000 spettatori con il 17.3%