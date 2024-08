Rai 1 estate nera: sospeso un altro programma (dopo quello di Alberto Angela)

Rai 1, Boomerissima in replica viene sospeso (intanto Alessia Marcuzzi entra nella squadra di Tale e Quale Show)

Nei giorni scorsi tanto si è detto del caso legato a Noos, sospeso a causa di ascolti tv bassi (contro la concorrenza di Temptation Island) con vacanze anticipate e rientro a fine estate per il programma di Alberto Angela in onda su Rai 1. Stesso destino, secondo quanto riporta Davide Maggio, per Boomerissima di Alessia Marcuzzi (che nel frattempo entra nella giuria di Tale e Quale Show di Carlo Conti, dopo l'addio di Loretta Goggi).

Puntate che erano state mandate in replica al sabato sera (era andato in prima visione su Rai 2) e che vengono chiuse dopo due appuntamenti l’ultimo dei quali all’8.7% di share. La concorrenza delle Olimpiadi - che volano alto su Rai 2 - ha portato dunque a un cambio di rotta.

Rai 1, cosa va in onda sabato sera al posto di Boomerissima

Dunque sabato 3 agosto 2024, niente terza puntate in replica di Boomerissima, Rai1 manderà in onda il film 'C’era una volta… a Montecarlo'. E, sempre secondo il sito davidemaggio.it martedì 6 agosto 2024, finita la serie straniera Sophie Cross – Verità Nascoste (al 7,9% in prime time il 30 luglio) "si punta sulla più tradizionale fiction Volare – La Grande Storia di Domenico Modugno".