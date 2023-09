Ascolti tv, Vannacci spinge Fuori dal Coro. Retromarcia per Chi l'ha visto?

Ascolti tv ieri 13 settembre 2023: il programma di Rai3 esordisce con 1.5 milioni di spettatori per il 10,1% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv del mercoledì grazie a Maria Corleone, che ha incollato al video 2.753.000 spettatori pari al 16.5% di share. Rai1 la segue con Lucio per amico. Ricordando Battisti, che ha emozionato 2.263.000 spettatori pari al 13.8% di share. Terza posizione per la prima puntata della nuova stagione di Chi l'ha visto? su Rai3 con 1.541.000 spettatori pari al 10.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 13 settembre 2023 per le altre reti: Il Respiro della Libertà su Rai2 con 700.000 spettatori (4.6%), Interstellar su Italia 1 con 796.000 spettatori (5.9%), Fuori dal Coro su Rete 4 con ospite principale il generale Vannacci con 917.000 spettatori (7.2%), The Eagle su La7 con 576.000 spettatori (3.4%), la replica di Name that Tune – Indovina la Canzone su TV8 con 335.000 spettatori (2.3%), I pinguini di Mister Popper sul Nove con 238.000 spettatori (1.4%).