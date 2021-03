Ascolti tv: vince Lolita Lobosco, cala la D'Urso e cresce Giletti

In assenza di Fabio Fazio, è testa a testa nella sfida dei talk della prima serata: Speciale Report: terra, acqua, fuoco, aria raggiunge il 5,8% dello share, mentre Massimo Giletti con Non è l'Arena cresce rispetto a domenica scorsa e segna il 5,6% nella prima parte e il 6,5% nella seconda. Stasera Italia weekend con Veronica Gentili raggiunge nella prima parte il 4.2% degli spettatori e nella seconda il 3,7%, restando pressoché stabile rispetto alla scorsa settimana.

Ascolti tv prima serata, vince Lolita Lobosco

Nella serata di domenica 28 febbraio, vince gli ascolti tv della prima serata su Rai1 Le Indagini di Lolita Lobosco con 6.849.000 spettatori pari al 29.8% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto 1.894.000 spettatori, scendendo di poco rispetto alla scorsa domenica a 11.7% di share. Su Rai2 9-1-1 sale negli ascolti catturando l’attenzione di 1.124.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e di 938.000 (3.7%) nel secondo.

Su Italia 1 Catwoman ha intrattenuto 1.106.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Rai3 Speciale Report: Terra, Acqua, Fuoco, Aria ha raccolto davanti al video 1.444.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Su Rete4 13 Hours – The Secret Soldiers Of Benghazi ha interessato 527.000 spettatori con il 2.6% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.6% con 1.411.000 spettatori nella prima parte e il 6.5% con 842.000 spettatori nella seconda. Su Tv8 4 Hotel è la scelta di 584.000 spettatori (2.3%) mentre sul Nove Quasi quasi cambio i Miei segna l’1% con 255.000 spettatori.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Prima Festival si porta al 19.3% con 5.044.000 spettatori e Soliti Ignoti sigla il 21.4% con 5.662.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.231.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.222.000 spettatori (4.7%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.099.000 spettatori nella prima parte (4.2%) e a 1.016.000 (3.7%) nella seconda. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.9% con 748.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy 318.000 (1.2%).

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.268.000 spettatori (17%) e L’Eredità 4.674.000 spettatori (20.8%) nella seconda. Su Canale 5 RiCaduta Libera – I Protagonisti segna 2.153.000 spettatori con l’11.4% di share e RiCaduta Libera 3.246.000 (14.8%). Su Rai2 Novantesimo Minuto informa 994.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 1.154.000 spettatori (5.4%) nella seconda, mentre Hawaii Five-0 sigla il 4% con 985.000 spettatori. Su Rai3 il TGR segna il 15.9% con 3.680.000 spettatori. Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 757.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 871.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Sky Sport Serie A il match Napoli-Benevento si porta al 2.8% con 543.000 spettatori.