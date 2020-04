Ascolti tv, vola Michele Guardì. I suoi programmi si allungano a giugno

Regista, grande autore, scrittore, Michele Guardì conferma un trend positivo per i suoi programmi che si allungano a giugno. I fatti vostri su rai 2 prosegue fino al 12 giugno mentre uno Mattina in famiglia condotto da Monica Setta e Tiberio TimperiUno Mattina in famiglia ogni week end su rai 1 viene allungato addirittura a fine giugno. Anche ieri Tiberio Timperi e Monica Setta con uno mattina in famiglia hanno fatto boom. Il programma del grande Guardí si attesta quello con lo share più alto di sabato 25 aprile su rai 1.

Il programma sfiora i 2 milioni di telespettatori ed il 24% di share.

Numeri in netta crescita rispetto alla scorsa stagione, con il programma che guadagna un paio di punti percentuale di share e oltre mezzo milione di telespettatori in più.

Risultato niente male per la rete ammiraglia della tv di stato, che premia ancora una volta la scelta di affidare la trasmissione a due conduttori di grande esperienza e giornalisti di lungo corso. Ma il vero vincitore è proprio Guardi. Per lui altri progetti in vista?

La loro conduzione è ormai promossa a pieni voti dai telespettatori italiani, che hanno incoronato Uno Mattina in famiglia.