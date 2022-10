Attacchi hacker, Ermes vince l’Italian Master Startup Award 2022

Sicurezza sul web, la tecnologia anti-hacker di Ermes si aggiudica il premio Imsa 2022: rischio ridotto del 99%

Nel mese dedicato in tutto il mondo alla sensibilizzazione sulla sicurezza informatica, è la tecnologia antihacker della torinese ERMES ad aggiudicarsi la 16a edizione dell’Italian Master Startup Award (IMSA), promossa dall’Associazione italiana degli incubatori universitari PNICube e organizzata in collaborazione con l’Incubatore del Politecnico di Torino I3P, nell’ambito dell’Italian Tech Week.

La Giuria del Premio – destinato alle imprese hi-tech nate dalla ricerca accademica con la migliore performance sul mercato entro 3-5 anni dalla nascita – ha voluto premiare le competenze tecnologiche avanzate e le notevoli capacità imprenditoriali dello spin-off universitario. Otto le finaliste che si sono contese la palma del vincitore, un premio in denaro cofinanziato dall'Incubatore I3P e la possibilità di entrare in contatto con grandi aziende e fondi di venture capital.

Menzione speciale della Giuria IMSA ad AIKO, startup deep tech, anch’essa nata in I3P, che sviluppa soluzioni e software di AI per l’automazione delle missioni spaziali e che sta contribuendo a far emergere l’Italia in un settore cruciale per la competitività e l’economia del nostro Paese.

“L’edizione 2022 di IMSA si è contraddistinta per l’elevata qualità delle imprese partecipanti, i cui risultati in termini di sviluppo industriale e di mercato testimoniano l’importanza dei percorsi di trasferimento tecnologico dalla ricerca accademica per la creazione di nuove realtà imprenditoriali innovative”. – ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PNICube.

“L’impresa vincitrice Ermes, spin-off del Politecnico di Torino – ha aggiunto Giuseppe Scellato, Presidente I3P – ha saputo portare sul mercato con successo delle innovative soluzioni brevettate nell’ambito della cybersecurity con un impatto rilevante per le imprese adottatrici.”

Chi è il vincitore

Nata nel 2017 da un’idea di Hassan Metwalley, Stefano Traverso e Marco Mellia – tutti esperti di web security e ricercatori di intelligenza artificiale – Ermes - Intelligent Web Protection fornisce protezione alle aziende grazie ai suoi algoritmi brevettati, riducendo l’esposizione alle minacce web e agli attacchi informatici del 99% rispetto alle principali soluzioni presenti sul mercato. Il valore della tecnologia innovativa di Ermes sta nell’aver spostato il paradigma di protezione da un approccio centralizzato, a livello di rete, a un approccio distribuito: si tratta infatti di una soluzione b2b on-device che va a proteggere in tempo reale la navigazione web dei dipendenti aziendali, riducendo la finestra di esposizione alle minacce da giorni a minuti. Selezionata dal leader mondiale di ricerca informatica Gartner unica italiana nella top 100 mondiale della cybersecurity, Ermes possiede oltre 10 metodologie proprietarie di AI ed è in grado di analizzare +10M di siti web ogni giorno.

“È un onore per noi poter ricevere questo premio, che simboleggia sicuramente il valore del percorso iniziato dai laboratori di ricerca del Politecnico di Torino – ha dichiarato il Ceo e co-founder Hassan Metwalley – Nonostante ciò, siamo consapevoli che il riconoscimento rappresenta solo una tappa per il nostro percorso di crescita, che ci pone come obiettivo obbligatorio quello di arrivare a giocare un ruolo di primaria importanza a livello mondiale.”

Le Startup in Italia

Il Premio conferma le tendenze emerse dal recente report del Ministero dello Sviluppo economico. Al 1° luglio 2022 le startup innovative italiane erano 14.621, il 3,7% di tutte le società di capitali di recente costituzione. Produzione di software, consulenza informatica, ricerca e sviluppo, fabbricazione di macchinari e prodotti elettronici si confermano le attività di maggiore incidenza. In crescita il trend delle startup innovative fondate da under 35 con un +0,5%, per un totale di 17,4%.