Attacco di panico in diretta Tv, il meteorologo si ferma: “Sta succedendo adesso”

Meteorologo ha un attacco di panico in diretta tv: «Devo fermarmi»

Il meteorologo australiano Nate Byrne ha avuto un attacco di panico in diretta tv nel corso del programma "ABC News Breakfast". Il presentatore stava mostrando le mappe sinottiche del meteo, illustrando le previsioni del tempo per i giorni successivi, ma a un certo punto ha iniziato ad avvertire i segnali di un attacco di panico: piccolissimi spasmi e una certa difficoltà a parlare e deglutire.

Prontamente Nate Byrne, che in passato aveva già parlato di questo suo problema in un articolo pubblicato proprio sul sito di ABC, con lucidità ha spiegato: "Devo fermarmi un istante, alcuni di voi sapranno che spesso vengo colto da attacchi di panico ed è quello che sta succedendo in questo momento. Ecco perché, Lisa, ti cedo la linea".

La conduttrice, Lisa Millar ha ripreso subito la linea: "Trovo fantastico che lui sia così aperto e trasparente su questo tema e la risposta, quando lo ha condiviso pubblicamente per la prima volta, è stata di grande comprensione da parte di tutti".

Dopo l'attacco di panico il metereologo torna diretta tv: "Scusatemi se vi ho spaventato"

Pochi minuti dopo Nate Byrne è tornato in diretta tv e ha spiegato: "Scusate se ho spaventato qualcuno e grazie per avermi aiutato in quel momento particolare".

Attacco di panico in diretta Tv, il meteorologo si ferma. Video