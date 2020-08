Audi, accuse di sessismo per lo spot che coinvolge una bambina: ritirato

Audi ha deciso di ritirare lo spot con cui lanciava la sua nuova auto sportiva, la RS4, e che era finito al centro delle polemiche. Nelle immagini, una bambina, con un vestito a fiori e occhiali da sole, mangia una banana appoggiata all’automobile reclamizzata, accompagnata dallo slogan: “Lascia che il tuo cuore batta più forte. Sotto ogni aspetto”.

In molti hanno criticato, sui social e soprattutto su Twitter, la pericolosità della situazione – una bambina così piccola davanti all’auto non può essere vista dal conducente che rischia di investirla – , ma le accuse più gravi riguardano il sessismo: in tanti si sono infatti scagliati contro una rappresentazione, a loro dire, “sessualmente suggestiva, in quanto le banane e le auto sportive sono state spesso viste come simboli della lussuria maschile”.

Le proteste sono continuate fino a quando l’azienda ha preso la decisione di ritirare lo spot dal mercato, rilasciando anche un comunicato di scuse in cui dichiara di avere anche aperto un’indagine interna per accertare le modalità con cui è stata ideata e relizzata quella pubblicità.