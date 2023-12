Balocco gate, Fedez rompe il silenzio social: le foto con il cane e gli amici

Balocco gate, Fedez rompe il silenzio social: le foto con il cane Paloma e gli amici pubblicate su Instagram

Dopo che ieri Chiara Ferragni è stata "paparazzata" al parco Sempione di Milano con i figli Vittoria, Leone e la madre, nella notte di Natale il marito Fedez ha rotto il silenzio social. Dopo il Balocco gate, lo scandalo che ha travolto l'imprenditrice, finita nel mirino dell'Antitrust per la sua attività di beneficenza, il rapper ha deciso di regalare ai follower immagini di (serena) quotidianità. In silenzio da circa una settimana su Instagram- (se si eccettua un post del podcast Muschio Selvaggio)- è tornato online nella notte di Natale con una serie di video: il rapper ha pubblicato storie in cui gioca con il cane Paloma e immagini insieme al collega Rondo da Sosa e papà Franco.



Il cane di Fedez e Chiara Ferragni Paloma. Fonte immagine: Instagram